В Бурятии нашли тело пропавшего в лесу мужчины

Спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вместе с сотрудниками полиции удалось обнаружить пропавшего в лесу мужчину, но он оказался уже мертвым. Отмечается, что его тело было найдено всего в 1,5 километра от фермы, где он работал, сообщает «Байкал-Daily».