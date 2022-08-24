В Бурятии нашли тело пропавшего в лесу мужчины

Потерявшийся на прошлой неделе в лесу 48-летний житель Прибайкальского района Бурятии погиб.
Спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вместе с сотрудниками полиции удалось обнаружить пропавшего в лесу мужчину, но он оказался уже мертвым. Отмечается, что его тело было найдено всего в 1,5 километра от фермы, где он работал, сообщает «Байкал-Daily».
Как отметили в региональном МВД, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Тем не менее будет проведена судебно-медицинская экспертиза для уточнения причины его кончины.