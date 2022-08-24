Российская фигуристка Дмитриева будет выступать за Израиль

Израильская федерация фигурного катания (ИФФК) подтвердила процесс оформления спортивного гражданства россиянки Марии Дмитриевой.
Спортсменка долгая время тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина, однако весной текущего года перешла в группу Сергея Розанова. В Израиле заявили, что оформление спортивного гражданства для Дмитриевой еще в процессе.
«Еще в процессе», — приводит слова представителя ИФФК «РИА Новости».
Дмитриева в прошедшем чемпионате Санкт-Петербурга заняла 8-е место.