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Российская фигуристка Дмитриева будет выступать за Израиль

Спорт
Российская фигуристка Дмитриева будет выступать за Израиль

Израильская федерация фигурного катания (ИФФК) подтвердила процесс оформления спортивного гражданства россиянки Марии Дмитриевой.

Спортсменка долгая время тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина, однако весной текущего года перешла в группу Сергея Розанова. В Израиле заявили, что оформление спортивного гражданства для Дмитриевой еще в процессе.

«Еще в процессе», — приводит слова представителя ИФФК «РИА Новости».

Дмитриева в прошедшем чемпионате Санкт-Петербурга заняла 8-е место.

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