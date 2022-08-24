События в Донбассе на 15:00 24 августа: ВСУ потеряли свыше 680 боевиков, поселки ДНР обесточены из-за ударов

Кроме того, ВКС РФ уничтожили в районе Бахмута (Артемовска) более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. После этого оставшиеся боевики дезертировали. Порядка 80 неонацистов и восемь единиц техники ликвидированы в результате удара высокоточным оружием по месту временной дислокации 72-й бригады.