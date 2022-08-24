События в Донбассе на 15:00 24 августа: ВСУ потеряли свыше 680 боевиков, поселки ДНР обесточены из-за ударов

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Российские войска при поддержке милиции народных республик Донбасса продолжают уничтожать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. По данным МО РФ, в ходе наступления союзников за сутки противник потерял более 600 человек из состава 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад.
От продолжения боевых действий отказались 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады, после чего командование ВСУ на этом фронте вывело их с передовой из-за потери боеспособности.
Кроме того, ВКС РФ уничтожили в районе Бахмута (Артемовска) более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. После этого оставшиеся боевики дезертировали. Порядка 80 неонацистов и восемь единиц техники ликвидированы в результате удара высокоточным оружием по месту временной дислокации 72-й бригады.
Также целями атак стали семь пунктов управления ВСУ в окрестностях Новомихайловки и Курдюмовки Донецкой Народной Республики (ДНР). Уничтожены два склада боеприпасов националистов возле Ильинки и Красной Горы, батарея реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе Дзержинска.
В рамках контрбатарейной борьбы три взвода РСЗО «Град» выведены из строя в Северске, Артемовске и Орловке, три взвода буксируемых гаубиц Д-30 — в районах Соледара, Опытного и Антоновки.
Украинские войска «отыгрываются» за свои поражения на мирном населении городов ДНР, хотя в последние дни число обстрелов незначительно снизилось. С утра 24 августа целями атак неонацистов стали Донецк, Горловка, Зайцево, Александровка. Из-за удара в столице республики произошло возгорание в ТЦ «Галактика». Благодаря своевременной эвакуации удалось избежать жертв, сообщило руководство ДНР.
Тем не менее в Горловке обстрелы привели к гибели гражданского, еще один получил ранения. Повреждена школа-интернат, обесточены 32 подстанции, из-за чего поселки Красный Партизан, Таганрогский пост и Пантелеймоновка остались без света.
Также один мирный житель погиб в результате ударов по Александровке. Ранее представители ДНР сообщали, что националисты выпустили по населенному пункту пять мин калибром 120 миллиметров.
Помимо этого, продолжается разбор завалов в Ровеньках Луганской Народной Республики (ЛНР), образовавшихся после удара ракетой «Точка-У» со стороны неонацистов. В результате было повреждено здание МРЭО и несколько машин, жертвами атаки пока считаются два человека.
Однако, по словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, под завалами еще могут находиться сотрудники автотранспортного предприятия. Ранее посол республики в России Родион Мирошник предположил, что ВСУ целились в нефтебазу, расположенную в окрестностях города.