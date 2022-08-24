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Сбежавшая из России Литвинова поделилась мнением о Собчак

Шоу-бизнес
Сбежавшая из России Литвинова поделилась мнением о Собчак

Сбежавшая из России актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала, что думает о журналистке Ксении Собчак. Артистка следит за деятельностью «блондинки в шоколаде».

«В наших реалиях дорожу и читаю — Ксению из России — всегда неравнодушную и, как в омут, была не была, маловато безумия — это все она», — поделилась мнением о Собчак Литвинова в Telegram-канале.

Напомним, актриса покинула Россию и обосновалась во Франции, где у нее давно есть квартира. Режиссер успела принять участие в модном показе, проходившем в Париже.

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