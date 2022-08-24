«Куда проще будет»: политолог Кедми предложил демонтировать Польшу после идеи Дуды по «СП-2»

Политолог Яков Кедми одной фразой ответил на предложение президента Польши Анджея Дуды по «Северному потоку — 2». Он поделился своей реакцией с подписчиками личного Telegram-канала.
Во время выступления на саммите «Крымская платформа» польский лидер призвал к полному демонтажу и ликвидации трубопровода. Об этом рассказали корреспонденты радио Sputnik.
«Куда проще будет демонтировать Польшу», — иронично отметил Кедми в собственном Telegram-канале.
Идею главы Польши также прокомментировал российский посол в Варшаве Сергей Андреев. Дипломат подчеркнул, что Дуда не имеет права давать подобные распоряжения по «СП—2».