Украине вечно что-нибудь обещают: Сатановский оценил «брачные» перспективы Киева и ЕС

По его словам, в июне Киеву удалось добиться, чтобы ЕС отменил все пошлины и квоты на украинский экспорт в страны ЕС. Кроме того, в июле 2022 года начал действовать так называемый «транспортный безвиз», который упростил для украинских перевозчиков работу в странах Европы.