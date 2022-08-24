Украине вечно что-нибудь обещают: Сатановский оценил «брачные» перспективы Киева и ЕС

Киев, 24 августа. В Киеве рассчитывают, что Украина будет полностью готова к вступлению в Евросоюз к концу 2024 года. С таким заявлением на открытии заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже к концу 2024 года мы планируем полностью быть готовыми вступить в Европейский союз. Это наш ценностный и цивилизационный путь», — заявил украинский чиновник.
По его словам, в июне Киеву удалось добиться, чтобы ЕС отменил все пошлины и квоты на украинский экспорт в страны ЕС. Кроме того, в июле 2022 года начал действовать так называемый «транспортный безвиз», который упростил для украинских перевозчиков работу в странах Европы.
Шмыгаль подчеркнул также, что Украина уже имплементировала значительную часть европейского законодательства, синхронизировав правовую систему с ЕС.
«Мы продолжаем активно имплементировать европейское законодательство и уже выполнили около 70% Соглашения об ассоциации с ЕС. До конца года будет введен «таможенный безвиз». Далее промышленный и цифровой», — отметил он.
По итогам заседания глав государств Евросоюза 23 июня, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Тем не менее для этого стране требуется выполнить ряд требований. Большинство политологов считают, что данное решение не предполагает реального присоединения Украины к Европейскому союзу и является политизированным.
На фоне заявлений Шмыгаля о «скорых европейских перспективах Украины» прозвучали слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга. По его мнению, конфликт на Украине будет продолжаться в течение ближайших лет. И Североатлантический альянс должен обеспечивать украинскую армию вооружениями, невзирая на издержки, которые несут многие страны НАТО.
«Я не говорю, что это легко. Это требует тяжелой работы. Я в сотрудничестве с другими лидерами альянса в Европе и Северной Америке выступаю за то, чтобы мы продолжали обеспечивать поддержку», — заявил Столтенберг.
В то же время одна из важнейших задач Альянса в ходе украинского конфликта — избежать прямого военного столкновения с Россией.
Заявления Генсека НАТО о вооруженном конфликте «в течение ближайших лет», плохо сочетаются с оптимизмом главы украинского правительства, который уже готов вступать в Евросоюз, невзирая на продолжающиеся боевые действия, разрушенную экономику и катастрофу в финансовой системе.
Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в беседе с редакцией МФАН объяснил, что на самом деле никакого противоречия в заявлениях Шмыгаля и Столтенберга нет. Просто каждый из них говорит о своем, решая при этом собственные задачи.
«Говорить о том, что Украина вступит в Евросоюз, руководство Украины будет до тех пор, пока оно не перестанет быть руководством. С тем же успехом они могут сказать, что Украина вступит в ЕС до конца августа. Украинское начальство всегда было лживым, корыстолюбивым, подлым, до предела вороватым. Почему нельзя кинуть свое население, что-то ему обещая, — если они умудрились обмануть даже Китай в истории с заводом «Мотор-Сич».
Именно из-за этого многие нормальные люди уже давно покинули Украину, не желая находиться в этой системе. При этом абсолютно неважно куда они эмигрировали: в Россию, в Германию, в США, Канаду, Израиль. Пока что мы видим, что это Евросоюз уже полностью «вступил в Украину» со всеми вытекающими для ЕС последствиями», — считает Сатановский.
Сатановский указал, что чиновники в Киеве, когда рассказывают народу о скором вступлении в ЕС, сами находится в аналогичной ситуации — им приходится слушать обещания от евроатлантических структур о «безоговорочной поддержке». На деле все эти обещания не стоят ровным счетом ничего.
«Украине всегда кто-то что-то обещает. Все повторяется. Карл XII обещал что-то Мазепе и гетману Орлику. Сейчас турки что-то обещают, говоря, что Крым принадлежит Украине. Антанта что-то обещала Украине, теперь НАТО обещает. История повторяется».
НАТО, несмотря на все грозные заявления руководства Альянса, не будет заступаться за киевский режим, уверен Сатановский. При этом Запад безусловно заинтересован в продолжении военных действий, которые должны продолжаться до последнего украинца.
«Столтенберг понимает, что киевского паразита сажать на свою шею, фиксируя это договорными обязательствами, не надо. Его надо держать на привязи против России, чтобы он нас постоянно покусывал. А они будут до последнего украинца с нами воевать. Вот для чего Украина нужна американцам и европейцам — и они об этом открыто говорят.
При этом они опасаются прямого столкновения с РФ, потому что не получается у Украины победить Россию. Более того, не получается и себя сохранить себя: медленно, но верно российская армия и армии ДНР и ЛНР продвигаются, занимая один населенный пункт за другим», — отметил Сатановский.
По мнению собеседника МФАН, Запад продолжает делать ставку на дестабилизацию ситуации в нашей стране. И украинский кризис, который полностью является результатом западной политики, изначально был направлен на ослабление и изоляцию России.
«НАТО сейчас не зря тянет время. Они пытаются восстановить военную промышленность, для чего нужна пара-тройка лет. Удастся ли? Я сомневаюсь. Но тамошнее руководство считает, что удастся. Все зависит только от того, когда российская армия встанет на бывших границах СССР и удастся ли Западу взорвать ситуацию внутри страны, чем эти ребята сейчас активно занимаются.
Они рассчитывают, что им это удастся, в конце концов дважды за последние сто лет — во время Первой Мировой войны и в конце горбачевского периода, — они в этом преуспели. Сегодня все те, кто работают на эту тему — в том числе через Украину — добиваются того, чтобы Россия исчезла с карты, чтобы затем заняться Китаем. Вот на это у них расчет. А на Украину им абсолютно плевать», — подытожил Сатановский.