Академик РАН Онищенко заявил, что не стоит ожидать полной отмены масочного режима в России

Россиянам не стоит надеяться на полную отмену масочного режима из-за пандемии COVID-19. В ближайшее время его могут снова сделать обязательным по всей стране для представителей ряда профессий, заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Власти некоторых регионов рекомендовали гражданам носить маски в общественных местах. На фоне начала сезона гриппа обязать использовать СИЗы могут работников сферы общественного питания и медицинских учреждений.
«Но еще более значимый вопрос касается корректировки вакцин... Ведь мы как ввели вакцины в 2020 году, так и забыли... С каждым годом эффективность вакцин в связи с изменениями штамма падает. Считаю это первоочередной задачей, а маски — не самая важная проблема», — заявил Онищенко на пресс-конференции.
Он добавил, что «сдетонировать» эпидемиологическую ситуацию в России могут и школьники, которые в сентябре вернутся в классы. Он напомнил, что дети не болеют COVID-19, но могут быть переносчиками инфекции.