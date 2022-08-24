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Продюсер Обухов займется созданием развлекательного контента на RTVI

Общество
Продюсер Обухов займется созданием развлекательного контента на RTVI

Продюсер Константин Обухов станет создателем развлекательного контента для канала RTVI. Он также займется созданием новых форматов сатирических шоу.

«Для меня большой вызов занять позицию генпродюсера канала и создать контент, который будет интересен не только в России, но и во всех регионах присутствия RTVI», — приводит слова Обухова пресс-служба канала.

Он имеет опыт создания телевизионных форматов для каналов ТНТ, ТВ-3 и других, сообщает портал «Культуромания». Обухов также занимает должность главного креативного продюсера Comedy Club Production.

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