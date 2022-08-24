Падение памятника «Матери-Родины» в Риге попало на видео

Момент падения памятника «Матери-Родины» в Риге запечатлели очевидцы. Соответствующее видео появилось в Сети.
Латвийская сторона продолжает демонтаж мемориального комплекса Освободителям Риги. Теперь строители обрушили на землю скульптуру «Матери-Родины».
На опубликованных кадрах виден момент падения монумента. В объектив очевидцев также попали латвийские полицейские, которые наблюдают за происходящим.
Во время демонтажа были задержаны около двух десятков протестующих. Информация об этом появилась в местных СМИ.