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Падение памятника «Матери-Родины» в Риге попало на видео

Общество
Падение памятника «Матери-Родины» в Риге попало на видео

Момент падения памятника «Матери-Родины» в Риге запечатлели очевидцы. Соответствующее видео появилось в Сети.

Латвийская сторона продолжает демонтаж мемориального комплекса Освободителям Риги. Теперь строители обрушили на землю скульптуру «Матери-Родины».

На опубликованных кадрах виден момент падения монумента. В объектив очевидцев также попали латвийские полицейские, которые наблюдают за происходящим.

Во время демонтажа были задержаны около двух десятков протестующих. Информация об этом появилась в местных СМИ.

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