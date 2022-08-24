Запашный сообщил, что большинство звезд поддерживают спецоперацию

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный высказался о звездах, поддерживающих спецоперацию. По словам дрессировщика, среди артистов большинство выступают за СВО.
Противников спецоперации, уехавших за границу, на самом деле очень мало, отметил представитель цирковой династии. Таких знаменитостей наберется всего человек десять, просто они активно создают информационный фон, считает Запашный. Поддерживающих СВО звезд намного больше.
«Большое количество артистов решило проявить себя и очень активно сейчас занимается помощью нашим военным, военным ЛНР, ДНР», — отметил гендиректор цирка в комментарии Telegram-каналу «Mash на Донбассе».
Дрессировщик добавил, что даже зауважал некоторых звезд. Например, Запашный не ожидал такой жесткой позиции от выступившего за СВО певца Николая Баскова.