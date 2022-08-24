Блогер Валерий Буторин рассказал, что мешает возвращению соотечественников из США в Россию

Популярный блогер YouTube-канала Russian-USA radio 2, промоутер, реэмигрант из США Валерий Буторин рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», что многие русские иммигранты 1990-х годов хотят вернуться из США в Россию, но их поток сдерживает отсутствие льгот, которые предоставлены репатриантам СССР.
Россия пережила несколько волн эмиграции за последние сто лет, но сейчас наблюдается и активный обратный процесс — в страну возвращаются те, кто уехал в наиболее массовые периоды отъезда из СССР/России 1990-х годов. Происходит это, по словам Валерия Буторина, потому что жизнь в Америке оказалась совсем не такой, как ее описывали голливудские фильмы, но главное — люди увидели, что Россия уже другая.
По словам блогера, реальную картину жизни в США хорошо показал режиссер фильма «Брат-2» Алексей Балабанов. Там действительно все определяют деньги, но при этом ты не можешь добиться реализации своих прав. Американское общество разобщено, потому что элиты, управляющие страной, реализуют политику контроля над обществом, основанную на принципе: разделяй и властвуй.
«Теперь уже не будет никогда в Америке демонстраций и протестов, как это было против войны во Вьетнаме: люди там никогда так не выйдут, потому что они все разделенные», — рассказал Валерий Буторин.
Рассказы о потребительском рае в США, по словам блогера, также остались в прошлом: теперь, чтобы как-то сводить концы с концами, многим американцам приходится работать на нескольких работах. Проблемами современной Америки блогер считает высокий уровень инфляции, рост потребительских цен на продукты и товары первой необходимости, а также высокий уровень преступности. Раньше, по его словам, полиция приезжала на каждый вызов, теперь ее не дождешься.
«Они действительно поставлены в рамки и лишний раз стараются ничего не сделать правильное, чтобы, не дай боже, это правильное не перевернули в неправильное», — пояснил Валерий Буторин.
Русскому человеку очень непросто жить в таких условиях, особенно ему не хватает дружеского общения. По словам блогера, многие молодые люди приезжают в США, некоторые даже неплохо там устраиваются, но потом жалуются, что им так и не довелось обзавестись там друзьями.
В результате многие из россиян, переехавшие на ПМЖ в США, решают вернуться в Россию. Поток репатриантов, по словам блогера, постоянно растет, и он мог бы быть еще больше, если бы на тех, кто иммигрировал из РФ в 1990-х и позднее распространялись льготы, которые имеют репатрианты, выехавшие из СССР. Валерий Буторин считает обидной ситуацию, что льготы при возвращении имеют люди, которые покидали свою родину, проклиная ее, а те, кто уехал из РФ, сохраняя любовь к ней и привязанность, таких льгот не имеют.
«Мы не сжигали свой паспорт, не стояли на трапе самолета и не говорили, что, наконец, вдохнули воздух свободы, никого не хаяли, прав и льгот при возвращении никаких не имеем. Мы находимся в статусе долговременно отсутствующих. А люди, которые выезжали на ПМЖ, которые кричали: гадкая Россия, пропадите вы пропадом — они имеют права на льготы, которые, кстати, огромные, вплоть до получения подъемных. Но самое главное, они могут привести контейнер своих вещей по льготной пошлине», — рассказал Валерий Буторин.
Проблемой для возвращенцев является поиск правильной информации о том, что нужно сделать, чтобы без лишних проволочек и неприятностей вернуться на родину.
«Люди, которые хотят вернуться, нигде толком не могут найти правильную информацию — здесь ты читаешь одно, там тебе советуют другое», — отметил Валерий Буторин.
Между тем люди, которые долго прожили за границей, по словам блогера, обладают бесценным опытом, который мог бы пригодится в разных сферах жизни российского общества. И было правильным использовать его пока их навыки и компетенции востребованы, а люди работоспособны, заявил Валерий Буторин.