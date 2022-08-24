Блогер Валерий Буторин рассказал, что мешает возвращению соотечественников из США в Россию

В результате многие из россиян, переехавшие на ПМЖ в США, решают вернуться в Россию. Поток репатриантов, по словам блогера, постоянно растет, и он мог бы быть еще больше, если бы на тех, кто иммигрировал из РФ в 1990-х и позднее распространялись льготы, которые имеют репатрианты, выехавшие из СССР. Валерий Буторин считает обидной ситуацию, что льготы при возвращении имеют люди, которые покидали свою родину, проклиная ее, а те, кто уехал из РФ, сохраняя любовь к ней и привязанность, таких льгот не имеют.