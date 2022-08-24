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Незнакомец сломал позвоночник кандидату в депутаты за отказ вызвать такси в Москве

Происшествия
Незнакомец сломал позвоночник кандидату в депутаты за отказ вызвать такси в Москве

В Москве 53-летний кандидат в депутаты от КПРФ Сергей Бурцев подвергся нападению. Мужчине потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, незнакомец попросил Бурцева вызвать такси, однако получил отказ. Разгорелся конфликт, в ходе которого злоумышленник принялся оскорблять своего оппонента, а впоследствии избил его.

У пострадавшего диагностировали ушибы головы, груди и перелом позвоночника. В совершении преступления подозревают 26-летнего уроженца Смоленской области. Его местонахождение устанавливается.

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