Незнакомец сломал позвоночник кандидату в депутаты за отказ вызвать такси в Москве

В Москве 53-летний кандидат в депутаты от КПРФ Сергей Бурцев подвергся нападению. Мужчине потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, незнакомец попросил Бурцева вызвать такси, однако получил отказ. Разгорелся конфликт, в ходе которого злоумышленник принялся оскорблять своего оппонента, а впоследствии избил его.
У пострадавшего диагностировали ушибы головы, груди и перелом позвоночника. В совершении преступления подозревают 26-летнего уроженца Смоленской области. Его местонахождение устанавливается.