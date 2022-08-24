Аналитики WP объяснили, почему США не поставляли ВСУ артиллерию с первых дней спецоперации

Агентство Associated Press сообщило, что Вашингтон намерен выделить Киеву дополнительную военную помощь на сумму $3 млрд, включающую производство и поставки БПЛА, оружия и другого оборудования, которое, «вероятно, не будет использовано в бою в ближайшие год или два».