Аналитики WP объяснили, почему США не поставляли ВСУ артиллерию с первых дней спецоперации

Пентагон с запозданием начал осуществлять передачу Киеву тяжелых артиллерийских систем, так как не ожидал, что спецоперация затянется на столь продолжительный срок, сообщает газета The Washington Post.
По словам представителя Пентагона, Вашингтон наладил оперативную поставку на Украину высокомобильных переносных зенитных и противотанковых комплексов, поскольку предполагал, что данные системы будут использоваться в ходе партизанской борьбы. Именно поэтому поставки тяжелых артиллерийских систем для ВСУ начались со значительным запозданием.
Агентство Associated Press сообщило, что Вашингтон намерен выделить Киеву дополнительную военную помощь на сумму $3 млрд, включающую производство и поставки БПЛА, оружия и другого оборудования, которое, «вероятно, не будет использовано в бою в ближайшие год или два».
О том, что поставляемое Западом оружие используется для обстрелов инфраструктуры Донбасса ранее сообщал телеканал RT.