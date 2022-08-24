Террор руками Украины: какой может быть реакция России на убийство журналиста Дарьи Дугиной

Резонансное убийство журналиста Дарьи Дугиной показало во всей красе коварство противника. Сотрудники ФСБ РФ выяснили, что тщательно спланированное преступление организовано украинскими спецслужбами.
Однако, по мнению сенатора от Республики Крым Ольга Ковитиди, дело не обошлось без участия Запада, указывавшего Украине, что делать. В разговоре с ФАН политик предположила, какой может быть реакция России на «террор англосаксов», осуществляемый руками украинцев.
По мнению Ковитиди, Украина должна быть признана государством-террористом, а государства, поддерживающие Киев — пособниками международного терроризма с соответствующей ответственностью и санкциями. Сенатор также полагает, что к целям военной спецоперации РФ необходимо добавить антитеррористическую направленность.
«Союзные войска, в целях нейтрализации террористической угрозы, могут наносить удары по инфраструктурным объектам представителей международного терроризма, в том числе, теле- и радио центрам, банкам, администрациям, мостам, железным дорогам, аэропортам, предприятиям, а также совершать иные действия в интересах национальной безопасности России», — высказала свою позицию Ковитиди.
Обратила внимание собеседник ФАН и на укрепление информационной безопасности России. В этой области, по ее мнению, необходимо создать единый государственный информационный центр с целью координации и консолидации всех медиа ресурсов. Внутри страны необходимо повысить эффективность вертикали управления, оперативность реагирования на внешние и внутренние угрозы и личную ответственность.
«Необходимо осуществить мониторинг правоприменительной практики по уголовным делам, предусматривающим уголовную ответственность за поддержку терроризма и антироссийскую пропаганду. В случае необходимости, внести соответствующие изменения, в том числе, в части ужесточения ответственности», — считает политик.
По мнению Ольги Ковитиди, в целях укрепления энергетической, ядерной, продовольственной, экологической и военной безопасности необходимо создать новую политическую структуру на базе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Организация коллективной безопасности в Европе будет призвана остановить экспансию НАТО на континенте, положить конец войнам и конфликтам на территории Евразии, а также стать эффективным инструментом в борьбе с международным терроризмом», — заключила Ковитиди.
Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди высказалась о ситуации, возникшей на Запорожской АЭС в связи с обстрелами украинских боевиков. По мнению политика, ракетные удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии являются реальной угрозой для всей системы европейской безопасности.