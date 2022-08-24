Террор руками Украины: какой может быть реакция России на убийство журналиста Дарьи Дугиной

Однако, по мнению сенатора от Республики Крым Ольга Ковитиди, дело не обошлось без участия Запада, указывавшего Украине, что делать. В разговоре с ФАН политик предположила, какой может быть реакция России на «террор англосаксов», осуществляемый руками украинцев.