С миру по нитке: чем Германия сможет заменить российский газ

А вот Нидерланды в августе увеличили долю поставок газа в Германию до 24,1%. Теоретически Амстердам мог бы еще больше увеличить объемы производства на газовом месторождении в Гронингене, однако это не может (пока) быть реализовано политически, — среди населения отмечается рост протестных настроений, из-за участившихся землетрясений и повреждений домов после бурения. Добычу газа на месторождении собирались прекратить осенью 2022 года, — но из-за чрезвычайной ситуации в области энергетики правительство страны приняло решение продлить работы до осени 2023 года.