С миру по нитке: чем Германия сможет заменить российский газ

Telegram-канал «Немецкий орел» рассказывает, с какими проблемами столкнулась Германия во время европейского газового кризиса.
Правительство Германии не может найти крупного поставщика природного газа на фоне сокращения сотрудничества с Россией в энергетической сфере.
Федеральное правительство Германии продолжает искать новых поставщиков. Задача для Берлина усложняется тем, что российский газ обеспечивал 55% от общего объема поставок. Новые веяния антироссийской политики «светофорного» правительства немцы уже начали ощущать сполна: власти планируют подключать население к финансированию закупок сильно подорожавших энергоносителей. Энергокомпания решили разрешить взимать с конечных потребителей за газ дополнительную плату сверх оговоренных тарифов.
При этом с октября 2022 года надбавка для всех потребителей газа в Германии составит 2,419 евроцента за киловатт-час — среднестатистическая семья из четырех человек с потреблением 20 000 киловатт-часов должна будет платить за газ примерно на 500 евро в год больше (без учета налогов). Дополнительно немецкие чиновники добиваются снижения комнатной температуры в жилых помещениях и призывают ответственных граждан мыться исключительно в холодной воде.
Но более важный вопрос — что делает правительство Германии на внешнеполитической арене, чтобы избавить свой народ хоть от части неприятностей.
Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает, как идет поиск правительством Германии новых поставщиков газа и насколько он успешен
С конца февраля Берлин активизировал меры по диверсификации поставщиков. «Немецкий орел» перечислял приоритетные страны, которые должны заменить Германии Россию. Прошло почти полгода, и пришло время посмотреть, какими темпами развивается сотрудничество в энергетической сфере.
Катар
Правительство Германии делало большую ставку на Катар. По итогам поездки министра экономики и защиты климата и по совместительству вице-канцлера Роберта Хабека в Доху стороны договорились о долгосрочном партнерстве в энергетической сфере и подписали ряд соглашений.
Однако в последнее время стали вскрываться интересные детали поездки. Начнем с того, что после вышеописанных событий никаких данных о немецко-катарском сотрудничестве не публиковались, сжиженных газ также не поступал в Германию. У оппозиционных партий бундестага возникало все больше вопросов: о чем же в итоге договорились в Дохе?
Депутат бундестага от партии «Христианско-Демократический Союз» Тильман Кубан запросил об этом федеральное правительство. В ответе было указано, что возможные поставки сжиженного-природного газа были всего лишь «политически поддержаны» заключенными вице-канцлером соглашениями.
«Федеральное правительство самостоятельно не подписывало никаких соглашений со странами или предприятиями по вопросу поставок СПГ и не вступает в прямые переговоры. Этим занимаются соответствующие компании».
Причиной срыва дальнейших переговоров с Дохой стала позиция немецких энергетических концернов, — они не захотели заключать долгосрочные контракты на срок не менее 20 лет, которые поставят под угрозу планы по сокращению выбросов углекислого газа на 88% к 2040 году.
В нынешних условиях несговорчивость немцев играет с ними злую шутку — конкуренция на рынке СПГ в настоящее время достигла невероятных масштабов. В частности, государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что страна продала 100% сжиженного газа в этом году и закрепила сделки контрактами. «Отклоняемый объем» может составлять от 10% до 15%. Немцам, соответственно, достается ноль процентов катарского газового пирога.
В отличие от Германии, Италия заблаговременно разработала энергетическую стратегию с Катаром. По данным S&P Global, в июне итальянская энергетическая группа ENI приобрела долю в катарском проекте North Field East стоимостью 28 миллиардов долларов, что сделало ее вторым по величине акционером после французской компании Total. Первые поставки должны начаться в 2026 году.
А вот у Берлина нет доли в проекте, так как германское государство не может делать такие инвестиции напрямую, — только через частные компании, которые не договорились с катарской стороной. Более привлекательным вариантом для германских фирм являются США.
США
Соединенные Штаты продолжают оставаться одним из приоритетных вариантов для немецких энергетических компаний. В частности, EnBW заявила о заключении соглашения с североамериканской Venture Global LNG, которое подразумевает закупку около 1,5 млн. тонн сжиженного газа ежегодно с 2026 года и до 2046 года включительно.
В свою очередь RWE планирует в будущем приобретать дополнительные 2,25 млн. тонн сжиженного газа. Переговоры по данному вопросу с техасской Trading und Sempra Infrastructure находятся в продвинутой фазе. Точных сроков поставок пока нет.
Норвегия и Нидерланды
В германском списке единственными европейскими государствами являются Норвегия и Нидерланды. В 2021 году они занимали второе (31% от общего объема) и третье (13%) места после Москвы в списке поставщиков природного газа. Однако магистральные мощности по транзиту двух последних стран находятся почти на максимуме. Еще в мае премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что поставляемый страной объем в 10 млрд. кубометров в месяц отражает полную производственную мощность. Нарастить его невозможно.
Олаф Шольц попытался в ходе своего визита в Осло 15 августа убедить своего норвежского коллегу нарастить добычу и поставку газа, однако его ждало разочарование: Стере повторил свою позицию.
«Норвегия поставляет сейчас максимум от того, что возможно. Правительство страны не имеет компетенции нарастить объемы», — подчеркнул глава норвежского правительства.
Более того, существует риск снижения или полного прекращения поставок электроэнергии из Норвегии из-за нехватки воды для гидроэлектростанций из-за малоснежных зим и сильнейшей засухи в Европе. Заполнение водохранилищ в некоторых случаях находится на историческом минимуме, что способствовало резкому росту цен на электроэнергию на юге страны.
А вот Нидерланды в августе увеличили долю поставок газа в Германию до 24,1%. Теоретически Амстердам мог бы еще больше увеличить объемы производства на газовом месторождении в Гронингене, однако это не может (пока) быть реализовано политически, — среди населения отмечается рост протестных настроений, из-за участившихся землетрясений и повреждений домов после бурения. Добычу газа на месторождении собирались прекратить осенью 2022 года, — но из-за чрезвычайной ситуации в области энергетики правительство страны приняло решение продлить работы до осени 2023 года.
Канада
Обратим свой взор за океан. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 22 августа прибыл с официальным трехдневным визитом в Канаду. Вместе с Шольцем в заокеанскую поездку отправился министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также делегация представителей промышленности и бизнеса численностью 30 человек.
Обычно визит в Канаду для немецких канцлеров проходил в связке с посещением США, однако сейчас Шольц прилетел именно в Канаду. Одним из объяснений такого шага является серьезная заинтересованность Берлина в долгосрочных поставках канадского зеленого водорода (получается путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии), а также сжиженного природного газа.
Шольц и Трюдо в ближайшее время намерены подписать так называемое «Водородное соглашение» о форсировании начала поставок энергоносителя в Германию.
С поступлением канадского сжиженного газа не все так просто. В немецком правительстве признают, что с канадской стороны существуют «определенные проблемы» с реализацией совместных проектов в газовой отрасли, которые вызваны внутриполитическими причинами: премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего выступает резко против добычи природных ископаемых на территории его региона. Однако Шольц и Хабек намерены провести с ним переговоры и постараться переубедить политика.
Однако Канада не сможет помочь Германии в краткосрочной перспективе решить газовую проблему. Визит Шольца рассчитан на долгосрочное сотрудничество. Кроме того, на территории страны до сих пор нет СПГ-терминалов. Первый будет отрыт только в начале следующего года.
Можно подытожить тем, что федеральное правительство Германии окончательно решило перестроиться на потребление сжиженного газа. Однако в то же время власти страны пытаются усидеть на двух стульях: найти поставщиков газа и не вызвать негативную реакцию у «зеленых», отказываясь от климатически-нейтральных инициатив. Но время идет, с Катаром так и не пришли к договоренностям, потеряв третьего в мире производителя СПГ. Шольцу и его кабинету пока придется просить с мира по нитке, чтобы граждане Германии смогли пережить надвигающиеся холода.