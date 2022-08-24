Мишустин отметил достойные результаты исполнения бюджета РФ за первое полугодие

Внешнее давление как на отдельные компании, так и на экономику в целом не помешало России добиться достойных результатов исполнения бюджета за первые шесть месяцев с начала 2022 года, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, открывая в среду заседание кабмина.
Председатель правительства отметил, что в перовом полугодии доходы РФ выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года и достигли 14 трлн рублей.
«Расходы — чуть более 12,5 трлн (рублей. — Прим. ФАН), то есть сохранились на том же уровне, что и за первые шесть месяцев прошлого года», — подчеркнул Мишустин.
При этом, по словам премьер-министра, объем государственного внешнего долга России за первое полугодие 2022 года снизился на треть.