Тина Канделаки высмеяла решение Канады внести ее супруга в санкционный список

Российская журналистка Тина Канделаки прокомментировала в соцсетях решение канадских властей внести ее мужа Василия Бровко в санкционный список.
Телеведущая с юмором отнеслась к введенным портив супруга ограничениям. Она отметила, что не любит отдыхать без мужа, поэтому теперь придется ограничить поездки в Квебек.
«Ну что, раз канадские власти охватили в новый санкционный список моего мужа, а без него я не отдыхаю, возможности мои сузились до невозможности. Не прилететь мне теперь в свой домик в Квебеке на собственном джете», — сообщила Тина Канделаки в своем Telegram-канале.
Журналистка добавила, что еще одним государством на ее личной карте путешествий стало меньше. Она отметила, что поездки в Канаду с легкостью заменит на курорты Сочи, Крыма и Севастополя.