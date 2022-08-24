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Тина Канделаки высмеяла решение Канады внести ее супруга в санкционный список

Общество
Тина Канделаки высмеяла решение Канады внести ее супруга в санкционный список

Российская журналистка Тина Канделаки прокомментировала в соцсетях решение канадских властей внести ее мужа Василия Бровко в санкционный список.

Телеведущая с юмором отнеслась к введенным портив супруга ограничениям. Она отметила, что не любит отдыхать без мужа, поэтому теперь придется ограничить поездки в Квебек.

«Ну что, раз канадские власти охватили в новый санкционный список моего мужа, а без него я не отдыхаю, возможности мои сузились до невозможности. Не прилететь мне теперь в свой домик в Квебеке на собственном джете», — сообщила Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

Журналистка добавила, что еще одним государством на ее личной карте путешествий стало меньше. Она отметила, что поездки в Канаду с легкостью заменит на курорты Сочи, Крыма и Севастополя.

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