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Михаил Мишустин заявил о снижении внешнего долга России на треть

Экономика
Михаил Мишустин заявил о снижении внешнего долга России на треть

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин указал, что за первые шесть месяцев 2022 года объем внешнего государственного долга страны уменьшился на треть, сообщает пресс-служба правительства.

Мишустин высказал мнение, что отечественный бюджет в настоящее время уверенно справляется с внешними вызовами, которые появились из-за давления со стороны западных стран.

«Объем государственного внешнего долга России за первое полугодие снизился на треть», — резюмировал премьер-министр страны.

Председатель правительства ранее объявил, что сельская ипотека получит в России бессрочный статус. Он также уточнил, что все необходимые документы для реализации заявления уже подписаны.

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