Михаил Мишустин заявил о снижении внешнего долга России на треть

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин указал, что за первые шесть месяцев 2022 года объем внешнего государственного долга страны уменьшился на треть, сообщает пресс-служба правительства.
Мишустин высказал мнение, что отечественный бюджет в настоящее время уверенно справляется с внешними вызовами, которые появились из-за давления со стороны западных стран.
«Объем государственного внешнего долга России за первое полугодие снизился на треть», — резюмировал премьер-министр страны.
Председатель правительства ранее объявил, что сельская ипотека получит в России бессрочный статус. Он также уточнил, что все необходимые документы для реализации заявления уже подписаны.