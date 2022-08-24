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Разное отношение к русским и украинцам в Таиланде удивило туристку из России

Общество
Разное отношение к русским и украинцам в Таиланде удивило туристку из России

Путешественница из России оценила отношение к россиянам, украинцам и белорусам в Таиланде. Местные жители симпатизируют одним, а к другим выражают сдержанную неприязнь, рассказала туристка.

На протяжении многих лет туристов из России и Украины в Таиланде не различали. Дело в том, что путешественники разговаривали на одном языке. Однако теперь ситуация изменилась.

«Тайцы считают, что мы агрессивные пьяницы. Мы при всех любим выяснять семейные отношения, нередко устраиваем скандалы в отелях, в ресторанах, не стесняемся торговаться так, что тайцам просто становится тошно от нас. А вот украинцев любят, а тем более сейчас», — заявила россиянка на своем канале «Яндекс.Дзен».

Путешественница приехала в Таиланд из Индии. По ее словам, местное население относилось к ней одинаково хорошо в обеих странах. Но чувства индийцев к РФ она назвала более искренними и дружелюбными.

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