Уходящего с занимаемой должности премьер-министра Италии Марио Драги необходимо судить. Такое мнение выразили жители страны.
Недавно политик заявил о поддержке «демократии и независимости» Украины. При этом он призвал Россию вывести войска с территории соседней страны.
Итальянцы сочли возмутительными высказывания политика. По их мнению, Драги следует уделять больше внимания внутренним проблемам страны, а не идти на конфронтацию с Москвой. Граждане напомнили, что они не поддерживают позицию политика. По этой причине Драги не может ее транслировать от лица нации.
«Кто ты такой?» – написал один из комментаторов.
«Надо его судить за разжигание войны», – написал другой итальянец.
Ранее издание EurAsia Daily информировало, что глава ассоциации итальянских промышленников Confindustria Карло Бономи призвал власти сформировать антикризисный план. По его словам, страна не должна остаться неподготовленной на фоне приостановки поставок газа.