Итальянцы сочли возмутительными высказывания политика. По их мнению, Драги следует уделять больше внимания внутренним проблемам страны, а не идти на конфронтацию с Москвой. Граждане напомнили, что они не поддерживают позицию политика. По этой причине Драги не может ее транслировать от лица нации.