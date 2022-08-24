Сенатор Цеков: военная поддержка ЕС не спасает Украину, но бьет по экономике Европы

Цены на энергоносители в Европе продолжают обновлять максимумы.
Россия не провалит спецоперацию вне зависимости от усилий британских дипломатов по накачке Украины оружием. Такую точку зрения в интервью для международной редакции ФАН высказал сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.
Издание The Daily Telegraph сообщает, что дипломатические посланники Великобритании посещают страны Евросоюза с тем, чтобы убедить их лидеров не отказываться от военной поддержки Украины на фоне экономических проблем.
Свою аргументацию дипломаты строят вокруг того тезиса, что победа РФ якобы обойдется ЕС дороже, чем недостаток энергоносителей.
«Я надеюсь, что в Европе найдется достаточно много политиков, которые уже пришли к выводу, что Россия успешно завершит специальную военную операцию однозначно. При всем нежелании этой победы, но сознавая ее неотвратимость, они должны понимать, что вся оказываемая Украине военная помощь не предотвратит ее проигрыш, но при этом конфликт затянется, а европейцы пострадают еще больше. Думаю, к таким выводам они должны подводить в разговорах с британскими эмиссарами», — комментирует Цеков.
Политик отмечает, что в самой Великобритании складывается тяжелейшая экономическая ситуация, и просчитать ее будущее в ближайшие 3-4 года невозможно. Эпоха «высасывания» ресурсов из стран третьего мира для Лондона заканчивается, и впереди его ждут большие проблемы.
Так, например, ранее политический аналитик Вадим Манукян озвучил свое предположение о том, что падение уровня жизни британцев из-за антироссийских санкций может спровоцировать протесты в Соединенном Королевстве.