Сенатор Цеков: военная поддержка ЕС не спасает Украину, но бьет по экономике Европы

Политик отмечает, что в самой Великобритании складывается тяжелейшая экономическая ситуация, и просчитать ее будущее в ближайшие 3-4 года невозможно. Эпоха «высасывания» ресурсов из стран третьего мира для Лондона заканчивается, и впереди его ждут большие проблемы.