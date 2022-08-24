Зритель спектакля с Хаматовой и Белым потребовал вернуть деньги за билет

Спектакль «Кабаре Людмилы Петрушевской» с участием сбежавших из России актеров Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого подвергся жесткой критике. Один из зрителей даже захотел вернуть деньги за билет на постановку, показанную в Риге.