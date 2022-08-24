Зритель спектакля с Хаматовой и Белым потребовал вернуть деньги за билет

Спектакль «Кабаре Людмилы Петрушевской» с участием сбежавших из России актеров Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого подвергся жесткой критике. Один из зрителей даже захотел вернуть деньги за билет на постановку, показанную в Риге.
По его словам, спектакль начался с украинского националистического лозунга. Затем Хаматова и Белый полтора часа монотонно зачитывали текст с суфлера, но их иногда перебивал звук поезда, пишет Telegram-канал «Абзац».
«Вопроса два. Что это было? И как вернуть деньги за билет?» — возмутился зритель.
Весь спектакль актеры простояли на сцене с чемоданами. Авторы канала пошутили, что артисты не успели разобрать вещи после отъезда из России.