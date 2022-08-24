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Власти итальянского Баярдо наняли экстрасенса для поиска источников воды в условиях засухи

Общество
Власти итальянского Баярдо наняли экстрасенса для поиска источников воды в условиях засухи

Лозоходец занялся поиском новых источников воды в итальянском городе Баярдо. Экстрасенса наняли местные власти в условиях сильной засухи.

Практика лозоходства считается псевдонаучной и используется для поиска различных объектов под землей. Для этого применяется палка или лоза в форме буквы Y.

«Я узнал, что и раньше мы связывались с лозоходцем, и я ему позвонил. Как если у тебя болезнь и ты в отчаянии: ты пытаешься искать все способы», — заявил мэр города Ремо Моралья в беседе с La Stampa.

Услуги экстрасенса обошлись властям города в 300 евро. Отмечается, что специалист уже обнаружил пять источников воды на глубине 120-250 метров. Чиновники начали обсуждать варианты бурения скважин.

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