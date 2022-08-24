Власти итальянского Баярдо наняли экстрасенса для поиска источников воды в условиях засухи

Лозоходец занялся поиском новых источников воды в итальянском городе Баярдо. Экстрасенса наняли местные власти в условиях сильной засухи.
Практика лозоходства считается псевдонаучной и используется для поиска различных объектов под землей. Для этого применяется палка или лоза в форме буквы Y.
«Я узнал, что и раньше мы связывались с лозоходцем, и я ему позвонил. Как если у тебя болезнь и ты в отчаянии: ты пытаешься искать все способы», — заявил мэр города Ремо Моралья в беседе с La Stampa.
Услуги экстрасенса обошлись властям города в 300 евро. Отмечается, что специалист уже обнаружил пять источников воды на глубине 120-250 метров. Чиновники начали обсуждать варианты бурения скважин.