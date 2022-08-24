Научный институт в Приморье оштрафован антимонопольной службой на 500 тысяч рублей

Тихоокеанский филиал «ТИНРО» разместил объявление о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту актового зала в здании института, сообщает ИА PrimaMedia. Для участия в аукционе была подана единственная заявка от ООО «СК Групп», которая была признана соответствующей всем требованиям аукциона. Однако после рассмотрения единственной заявки, заказчик (институт «ТИНРО») признал аукцион несостоявшимся.