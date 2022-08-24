Научный институт в Приморье оштрафован антимонопольной службой на 500 тысяч рублей

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю оштрафовало научный институт «ТИНРО» на 500 тысяч рублей за нарушение закона о покупках.
Тихоокеанский филиал «ТИНРО» разместил объявление о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту актового зала в здании института, сообщает ИА PrimaMedia. Для участия в аукционе была подана единственная заявка от ООО «СК Групп», которая была признана соответствующей всем требованиям аукциона. Однако после рассмотрения единственной заявки, заказчик (институт «ТИНРО») признал аукцион несостоявшимся.
Руководство ООО «СК Групп» посчитало, что их права нарушены и обратилось с жалобой в УФАС по Приморскому краю. В ведомстве признали претензии компании обоснованными и предписали организатору аукциона заключить договор с «СК Групп». Заказчик предписание антимонопольного органа не исполнил. За невыполнение предписания Приморское УФАС оштрафовало научный институт «ТИНРО» на 500 тысяч рублей.