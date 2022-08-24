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Подросток и двое взрослых стали жертвами ДТП с квадроциклом в Татарстане

Происшествия
Подросток и двое взрослых стали жертвами ДТП с квадроциклом в Татарстане

Квадроцикл стал участником смертельного ДТП в Высокогорском районе Татарстана. Авария произошла недалеко от села Шигали, рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

По информации надзорного ведомства, около 00:15 по местному времени 36-летний мужчина за рулем квадроцикла потерял управление и допустил столкновение с деревом. В результате водитель и его 37-летний пассажир от тяжелых травм погибли на месте.

В больницу также доставили 17-летнего подростка, однако врачи не смогли спасти его жизнь. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух и более лиц.

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