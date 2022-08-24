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Журналист Савчук сообщил о «щедром» предложении Запада для России по Запорожской АЭС

Политика
Журналист Савчук сообщил о «щедром» предложении Запада для России по Запорожской АЭС

Запад хочет добиться своего от России «не кнутом, а пряником». Об этом рассказал журналист Сергей Савчук.

Автор РИА Новости сообщил о «щедром» предложении Европы и США для России по Запорожской АЭС. Во время переговоров западные страны переключились на тему ядерной программы и Иран.

Москва и Тегеран находятся под санкциями Европы и США. Вместе с тем они сотрудничают и поддерживают связь в рамках различных проектов.

«Американцы и их союзники в Европе отправили шар на поле Москвы, предложив ей оставить ключевой объект на Украине – ЗАЭС. Взамен завуалированно было предложено расширить коридор возможностей для действий РФ на Ближнем Востоке — в частности, в рамках сотрудничества с Ираном», – пояснил Савчук.

Ранее стало известно об участивших обстрелах АЭС в Запорожье. Президент России Владимир Путин обсудил происшествие с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств пришли к мнению о необходимости работы миссии МАГАТЭ на станции.

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