Журналист Савчук сообщил о «щедром» предложении Запада для России по Запорожской АЭС

Запад хочет добиться своего от России «не кнутом, а пряником». Об этом рассказал журналист Сергей Савчук.
Автор РИА Новости сообщил о «щедром» предложении Европы и США для России по Запорожской АЭС. Во время переговоров западные страны переключились на тему ядерной программы и Иран.
Москва и Тегеран находятся под санкциями Европы и США. Вместе с тем они сотрудничают и поддерживают связь в рамках различных проектов.
«Американцы и их союзники в Европе отправили шар на поле Москвы, предложив ей оставить ключевой объект на Украине – ЗАЭС. Взамен завуалированно было предложено расширить коридор возможностей для действий РФ на Ближнем Востоке — в частности, в рамках сотрудничества с Ираном», – пояснил Савчук.
Ранее стало известно об участивших обстрелах АЭС в Запорожье. Президент России Владимир Путин обсудил происшествие с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств пришли к мнению о необходимости работы миссии МАГАТЭ на станции.