Русский человек никогда не потерпит несправедливости: в Херсоне раздали 750 тонн гумпомощи

Они развозят на дом продукты и лекарства тем людям, которые по состоянию здоровья или из-за почтенного возраста не могут получить помощь самостоятельно. Для приема заявок на получение продуктов и медикаментов постоянно работают два чат-бота в мессенджере Telegram. Один — для коллективных заявок, второй — для помощи маломобильным жителям Херсона. С момента открытия Гуманитарного центра в июне автоволонтеры отработали уже более 6 тысяч адресных заявок.