Русский человек никогда не потерпит несправедливости: в Херсоне раздали 750 тонн гумпомощи

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре «Единой России» в Херсоне, общий объем гуманитарной помощи, розданной жителям освобожденной Херсонщины, достиг 750 тонн.
На фоне успешного развития спецоперации РФ на Украине работники Гуманитарного центра в Херсоне продолжают активно помогать жителям небольших населенных пунктов Херсонской области. Накануне очередную большую партию продуктов и медикаментов добровольцы раздали в селах Бальтазаровка, Преображенка и Григорьевка Чаплинского района. Всего людям доставили около 500 продовольственных наборов, а также специальные комплекты для новорожденных.
«В общей сложности, мы объехали уже более 50 сел и небольших городков области, где нами было роздано порядка 15 тысяч продовольственных пакетов. Это более 100 тонн продуктов и лекарств только для жителей небольших населенных пунктов региона, которые были розданы людям нашими волонтерами. Мы также постоянно отгружаем продовольственные наборы, прибывающие из России, чтобы обеспечить помощью жителей прифронтовых поселков, куда ее доставляют российские военные. Мы работаем плечом к плечу с солдатами армии РФ. Несмотря на то, что жизнь на Херсонщине постепенно налаживается, гуманитарные наборы все еще очень востребованы, они необходимы очень многим людям», — отметил депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
По словам волонтеров, продолжают получать гуманитарную помочь и жители самого Херсона. В Гуманитарном центре работники выдают продовольственные наборы через квартальных уполномоченных и по коллективным заявкам. Кроме того, в городе и области работают десятки автоволонтеров, которые пришли на эту службу из числа местных жителей, желающих оказать помощь землякам.
Они развозят на дом продукты и лекарства тем людям, которые по состоянию здоровья или из-за почтенного возраста не могут получить помощь самостоятельно. Для приема заявок на получение продуктов и медикаментов постоянно работают два чат-бота в мессенджере Telegram. Один — для коллективных заявок, второй — для помощи маломобильным жителям Херсона. С момента открытия Гуманитарного центра в июне автоволонтеры отработали уже более 6 тысяч адресных заявок.
«Моей маме привезли продукты и лекарства прямо на дом. Как же я благодарна волонтерам миссии за заботу и внимание к нашим родным! Я сама живу за тысячи километров, на севере России. А мама в Херсоне у меня одна, она очень старенькая, и у меня нет никакой возможности самой добраться к ней и помочь. Я оформляю заявку через чат-бот, и ребята все привозят. Спасибо вам огромное! Такого доброго отношения к себе жители города не видели уже 30 лет!» — написала в соцсетях дочь одной из жительниц Херсона Наталья М.
Коллективные заявки на гуманитарную помощь от «Единой России» принимает специальный чат-бот в Telagram @gumPomoshERBot. Их могут оформить старшие инициативных групп, квартальные уполномоченные и координаторы от коллективов предприятий и организаций Херсона.
«Мы получили помощь сразу на 12 человек, все было сделано четко и быстро. Особая благодарность — за свежие газеты, которые также были в пакетах. Наша маломобильная бабушка в восторге, теперь ей, наконец-то, есть что почитать. Спасибо огромное России, великая страна в трудное время всегда делится со своими ближними, так повелось с давних времен. Русский по духу человек никогда не потерпит несправедливости, и поделится последним», — написала в соцсетях жительница Херсона Ирина.
Гуманитарная миссия работает в Херсонской области с марта, а единый Центр помощи в Херсоне был открыт в начале июня. За это время объем распределенной продуктовой и лекарственной помощи, розданной людям, превысил 750 тонн.