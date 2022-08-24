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Мигрант-таксист украл сумку с драгоценностями на 500 тыс. рублей в Домодедово

Происшествия
Мигрант-таксист украл сумку с драгоценностями на 500 тыс. рублей в Домодедово

Сотрудники транспортной полиции раскрыли крупную кражу в аэропорту Домодедово. По подозрению в преступлении задержан таксист из постсоветской республики.

К стражам порядка обратилась женщина. Она рассказала, что потеряла в районе аэропорта сумку с драгоценностями стоимостью в 500 тысяч рублей.

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения. Они увидели, что у потерпевшей на привокзальной площади выпала сумка. Чужое имущество похитил подъехавший таксист.

Оперативники задержали мигранта, он признал вину. На время следствия гастарбайтер будет находиться под стражей.
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