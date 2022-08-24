МЧС России предупредило москвичей об аномальной жаре до 29 августа

Спасатели рекомендовали горожанам быть осторожными и внимательными. При максимальных температурах на улице следует избегать перегревов и не находится долго на солнце. Представители ведомства также рекомендовали пить больше воды и носить головные уборы. На водоемах не следует оставлять детей без присмотра, также не стоит купаться в одиночку. Кроме того, представители МЧС запретили приближаться к рекам и озерам в пьяном виде.