В Приморье компанию по строительству дорог оштрафовали за картельный сговор

В УФАС России по Приморскому краю объяснили претензии к местной дорожно-строительной компании ООО «Стройдорсервис».
Как пояснили в пресс-службе ведомства, сотрудники ФАС уличили «Стройдорсервис» в картельном сговоре с ООО «Хабаровскдорснаб». Эти фирмы нарушили антимонопольное законодательство, договорившись о поддержании цен на торгах по строительству и обслуживанию автотрасс в Приморском и Хабаровском краях. Торги проходили в контексте реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает ИА PrimaMedia.
В региональном ФАС отметили, что за заключение и реализацию картельного сговора упомянутые компании были оштрафованы на общую сумму в 229 994 640 рублей. Правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Ограничение конкуренции».