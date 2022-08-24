В Приморье компанию по строительству дорог оштрафовали за картельный сговор

Как пояснили в пресс-службе ведомства, сотрудники ФАС уличили «Стройдорсервис» в картельном сговоре с ООО «Хабаровскдорснаб». Эти фирмы нарушили антимонопольное законодательство, договорившись о поддержании цен на торгах по строительству и обслуживанию автотрасс в Приморском и Хабаровском краях. Торги проходили в контексте реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает ИА PrimaMedia.