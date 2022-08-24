Полузащитник московского «Динамо» Моро продолжит карьеру в итальянской «Болонье»

Хорватский футболист Никола Моро 24 августа покинул расположение московского «Динамо». Об этом сообщили журналисты «Чемпионата». По информации источника издания, в ближайшее время 24-летний полузащитник будет арендован бело-голубыми «Болонье». При этом итальянский клуб получит право выкупа трансфера хорватского игрока за 6 миллионов евро.