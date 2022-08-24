Консерватизм сегодня — это конституционализм: философ Волобуев о современном российском консерватизме

Здесь также следует отметить опасность ситуации двойных стандартов, при которой общественная дискуссия может идти в одной плоскости, в плоскости ценностей, а реальные политические решения могут приниматься в другой, совершенно непубличной плоскости голых интересов. Конечно, политтехнологи способны на короткое время объяснить обществу, что принятое в интересах узкой группы лиц решение соответствует базисным ценностям и общенациональным интересам. Однако впоследствии общество обязательно будет жестко разочаровано. Очевидно, что такая практика грозит серьезными политическими рисками для устойчивого долгосрочного развития страны. Воспрепятствовать данной практике могут только жесткие конституционные рамки. Особенно это важно в ходе трансформации уклада общественной жизни в процессах цифровизации, формирования нового технологического уклада.