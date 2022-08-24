Друг пропавшей звезды «Дома-2» не исключает, что девушка стала жертвой убийства

В Санкт-Петербурге в Дудергофском канале обнаружили тело молодой женщин. По неподтвержденным данным - это пропавшая несколько дней назад Анастасия Кочервей. Информацию до сих пор не подтвердили официально. Мама Кочервей не верит, что в канале нашли ее пропавшую дочь.