Друг пропавшей звезды «Дома-2» не исключает, что девушка стала жертвой убийства

Участник реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин признался, что он не исключает убийства его подруги звезды телепроекта «Дом-2» Анастасии Кочервей.
При этом он сообщил, что у пропавшей знаменитости и ее подруги Олеси Малибу был богатый знакомый, с которым у первой были настолько серьезные отношения, что жена олигарха вполне могла «заказать» молодую соперницу.
«Я знаю, что у них с Олесей Малибу был какой-то крутой мужик. Они вместе ездили эскортить к нему. Тот был женат, но Кочервей хотела его увести из семьи. Может быть, жена и заказала?» — цитирует «СтарХит» слова друга пропавшей телезвезды.
В Санкт-Петербурге в Дудергофском канале обнаружили тело молодой женщин. По неподтвержденным данным - это пропавшая несколько дней назад Анастасия Кочервей. Информацию до сих пор не подтвердили официально. Мама Кочервей не верит, что в канале нашли ее пропавшую дочь.