The Drive: американский эсминец Preble вооружили лазерным комплексом HELIOS

Эсминец ВМС США Preble получил лазерное оружие HELIOS, способное ослеплять противника. Об этом сообщает издание The Drive со ссылкой на американскую корпорацию Lockheed Martin.
Сообщается, что 60-киловаттный лазер установили на борт эсминца несколько недель назад. HELIOS, как заявляет разработчик, способен поражать небольшие беспилотники, а также ослеплять оптические системы вражеских самолетов и кораблей.
Кроме того, в Lockheed Martin заявили о договоренности с ВМС США установить еще одну лазерную установку на эсминец типа Arleigh Burke, а также рассказали о разработке более мощного 150-киловаттного лазера.
Ранее «Царьград» сообщил о применении ВС РФ лазерного оружия в зоне спецоперации на Украине. Речь идет о комплексе «Задира», способном поражать вражеские объекты на удаленности до пяти километров.