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Макрон предрек Франции конец «периода изобилия» и дефицит продуктов

Политика
Макрон предрек Франции конец «периода изобилия» и дефицит продуктов

«Период изобилия» во Франции подходит к концу. Такое мнение выразил президент страны Эммануэль Макрон.

Глава государства уверен, что придется столкнуться с экономическими последствиями кризисов. Также он предупредил о возможном дефиците продуктов и технологий.

«Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем - это можно считать окончанием периода изобилия», – сказал Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон призвал отказаться от компромиссов с Россией. Однако его высказывание вызвало критику со стороны читателей Le Figaro. Французы призвали политика помолчать.

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