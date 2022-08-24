Макрон предрек Франции конец «периода изобилия» и дефицит продуктов

«Период изобилия» во Франции подходит к концу. Такое мнение выразил президент страны Эммануэль Макрон.
Глава государства уверен, что придется столкнуться с экономическими последствиями кризисов. Также он предупредил о возможном дефиците продуктов и технологий.
«Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем - это можно считать окончанием периода изобилия», – сказал Макрон.
Ранее Эммануэль Макрон призвал отказаться от компромиссов с Россией. Однако его высказывание вызвало критику со стороны читателей Le Figaro. Французы призвали политика помолчать.