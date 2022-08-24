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Суд решил, что вопросы Шевчука на концерте в Уфе побуждали зрителей сомневаться в СВО

Общество
Суд решил, что вопросы Шевчука на концерте в Уфе побуждали зрителей сомневаться в СВО

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук своими вопросами во время концерта в Уфе стремился вызвать сомнения в целях военной спецоперации на Украине. Об этом говорится в мотивировочной части постановления Советского районного суда Уфы.

«Задавая вопросы, Шевчук Ю.Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО», — говорится в постановлении.

Результаты лингвистической экспертизы суд признал лишь мнением специалистов, так как в заключении не был приведен анализ контекста на косвенные признаки в словах музыканта, сообщает ТАСС.

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