Суд решил, что вопросы Шевчука на концерте в Уфе побуждали зрителей сомневаться в СВО

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук своими вопросами во время концерта в Уфе стремился вызвать сомнения в целях военной спецоперации на Украине. Об этом говорится в мотивировочной части постановления Советского районного суда Уфы.
«Задавая вопросы, Шевчук Ю.Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО», — говорится в постановлении.
Результаты лингвистической экспертизы суд признал лишь мнением специалистов, так как в заключении не был приведен анализ контекста на косвенные признаки в словах музыканта, сообщает ТАСС.