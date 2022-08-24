Спасатели завершили эвакуацию рыбаков с дрейфующей баржи в Хабаровском крае

Сотрудники МЧС России завершили мероприятия по эвакуации рыбаков с дрейфующей баржи в Хабаровском крае. Об этом сообщил ФАН информированный источник.
По его данным, спасатели с помощью спускового устройства подняли 38 человек на борт вертолета Ми-8. Воздушное судно выполнило три вылета. В результате происшествия один мужчина получил травмы. Его доставили на берег, где передали медикам.
На барже остались 16 членов экипажа, которые будут осуществлять ее буксировку. Еще одно рыболовецкое судно отнесло к берегу острова Сахалин. Рыбаки расположились на суше с палатками. Отмечается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.