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Спасатели завершили эвакуацию рыбаков с дрейфующей баржи в Хабаровском крае

Происшествия
Спасатели завершили эвакуацию рыбаков с дрейфующей баржи в Хабаровском крае

Сотрудники МЧС России завершили мероприятия по эвакуации рыбаков с дрейфующей баржи в Хабаровском крае. Об этом сообщил ФАН информированный источник.

По его данным, спасатели с помощью спускового устройства подняли 38 человек на борт вертолета Ми-8. Воздушное судно выполнило три вылета. В результате происшествия один мужчина получил травмы. Его доставили на берег, где передали медикам.

На барже остались 16 членов экипажа, которые будут осуществлять ее буксировку. Еще одно рыболовецкое судно отнесло к берегу острова Сахалин. Рыбаки расположились на суше с палатками. Отмечается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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