Спасатели завершили эвакуацию рыбаков с дрейфующей баржи в Хабаровском крае

На барже остались 16 членов экипажа, которые будут осуществлять ее буксировку. Еще одно рыболовецкое судно отнесло к берегу острова Сахалин. Рыбаки расположились на суше с палатками. Отмечается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.