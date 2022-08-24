Рыбаки Приморского края поймали 10 тысяч тонн иваси

Сегодня в промысле сардины иваси, который будет длиться до конца октября, задействованы три судна рыбохозяйственных предприятий Приморья. Всего с начала путины поймано 10 тысяч тонн этой богатой Омега-3 рыбы, отметил глава агентства Валерий Корко.