Рыбаки Приморского края поймали 10 тысяч тонн иваси

Предприятия Приморья проводят добычу сардины иваси в районе Южных Курил. Выловленную рыбу направляют на потребительский рынок, повышая продовольственную безопасность края, уведомили в правительстве региона.
Как пишет ИА PrimaMedia, приморские рыболовецкие организации снова приступили к промыслу сардины в Южно-Курильской зоне после месячного перерыва, в связи с добычей лосося и тихоокеанской сельди.
Сегодня в промысле сардины иваси, который будет длиться до конца октября, задействованы три судна рыбохозяйственных предприятий Приморья. Всего с начала путины поймано 10 тысяч тонн этой богатой Омега-3 рыбы, отметил глава агентства Валерий Корко.
Невзирая на сложившуюся экономическую обстановку, заведения рыбной отрасли функционируют в стандартном режиме. Свежепойманная рыба полностью обеспечивает потребительский рынок Приморского края в условиях западных санкций.