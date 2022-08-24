Коротченко: Запад будет поставлять на Украину все более смертоносные системы вооружения

Соединенные Штаты уже анонсировали передачу Киеву высокоточных 155-мм снарядов M982 Excalibur, сейчас же опасения вызывает возможность поставки украинской армии дальнобойных ракет ATACMS для РСЗО HIMARS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. О регулярных обстрелах Донбасса из РСЗО HIMARS сообщает телеканал RT.