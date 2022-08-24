Коротченко: Запад будет поставлять на Украину все более смертоносные системы вооружения

Наихудшим сценарием развития событий на Украине станет поставка Киеву новых смертоносных вооружений. Об этом рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
«Полные объемы во время боевых действий никто не раскроет, поэтому мы должны исходить из худших сценариев: более новых и смертоносных систем вооружений будет все больше», — заявил эксперт.
Соединенные Штаты уже анонсировали передачу Киеву высокоточных 155-мм снарядов M982 Excalibur, сейчас же опасения вызывает возможность поставки украинской армии дальнобойных ракет ATACMS для РСЗО HIMARS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. О регулярных обстрелах Донбасса из РСЗО HIMARS сообщает телеканал RT.