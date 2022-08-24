Манукян о росте инфляции в Великобритании: санкции против РФ приведут Лондон к Евромайдану

Великобритания пыталась использовать конфликт на Украине для укрепления имперских амбиций, но после антироссийских санкций, которые ударили по ее жителям, превратилась в страну-посмешище. Такое мнение в интервью международной редакции Федерального агентства новостей озвучил блогер, независимый политический аналитик Вадим Манукян.