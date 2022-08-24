Манукян о росте инфляции в Великобритании: санкции против РФ приведут Лондон к Евромайдану

Великобритания пыталась использовать конфликт на Украине для укрепления имперских амбиций, но после антироссийских санкций, которые ударили по ее жителям, превратилась в страну-посмешище. Такое мнение в интервью международной редакции Федерального агентства новостей озвучил блогер, независимый политический аналитик Вадим Манукян.
Ранее британская информационная сеть BBC News сообщила, что цены на энергоносители в Соединенном Королевстве продолжают обновлять максимумы. В октябре счета за электроэнергию превысили 3500 фунтов стерлингов.
Издание прогнозирует, что в связи с этим Великобритания прекратит спонсировать Украину. Однако, собеседник ФАН не согласен с мнением корреспондентов.
«Прежде всего это зависит от того, кто станет новым премьер-министром. Если победит Лиз Трасс, то я не верю, что у британского правительства возобладает разум и они прекратят поддерживать Киев. Только если люди, замерзая в собственных домах зимой или просто ощутив нехватку финансов, начнут массово выходить на улицу, что-то изменится. У каждого народа есть свой предел, а британцам просто не повезло с руководителями», — отметил спикер.
Также он напомнил, что Туманный Альбион вводит ограничения против собственных граждан. Ярким примером, по мнению Манукяна, является журналист Грэм Филлипс.
«Он оказался первым гражданином Великобритании, против которого правительство его же государства ввело рестрикции: заблокировали счета, запретили въезд и так далее. Если они уже начинают бороться с инакомыслящими, которые идут против навязанного мэйнстрима, то страну ждет довольно незавидная судьба.
Мне кажется, что, если власти будут так пренебрежительно обходиться с собственными людьми, Майдан доберется и до Лондона», — заключил политолог.
Ранее экономист Разуваев заявил, что Европа сможет избежать роста инфляции и экономической рецессии только, если отменит санкции против РФ и разморозит российские резервы.