В Приморье создадут еще три образовательно-производственных центра

По словам Дубовицкого, в 2023 году в Приморье в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» появятся еще три образовательно-производственных центра. Соглашения о партнерстве для создания и развития образовательно-производственных центров были подписаны по направлениям «Морской транспорт» (на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского), «Машиностроение» (на базе Дальневосточного технического колледжа) и «Строительство» (на базе Регионального железнодорожного колледжа), сообщает ИА PrimaMedia.