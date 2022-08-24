Мать Реввы объяснила, зачем шоумен ездил на Украину

Певец и шоумен Александр Ревва ездил на Украину с концертами, чтобы заработать денег, заявила мать исполнителя.
По ее словам, сыном в то время двигало желание обеспечить свою семью. По этой причине он брался за украинские заказы, честно призналась мать шоумена.
«Когда-то ездил, чтобы заработать. У него дочки растут, которых надо кормить, заботиться о них. Он сейчас живет для детей и для жены, которую боготворит», — указала мать звезды в разговоре с kp.ru.
Она заверила, что в настоящее время Ревва не думает о выступлениях на Украине. В этом году певец, со слов матери, даже не посещал соседнюю страну.