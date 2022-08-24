Депутат Швыткин призвал вынести вопрос о сносе памятника Освободителям Риги на рассмотрение СБ ООН

Необходимо активизировать политико-дипломатические меры, чтобы повлиять на позицию Латвии по отношению к советскому наследию. Таким мнением поделился с редакцией ФАН депутат Государственной думы Юрий Швыткин.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятие решения о сносе памятника Освободителям Риги грозит спровоцировать раскол внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат Юрий Швыткин обратил внимание на идеологическую составляющую проблемы. Он также предложил личное видение того, что может предпринять Москва.
«Здесь единственное решение политико-дипломатического характера. Можно вынести вопрос на заседание Совета Безопасности ООН, выразить ноту протеста, опубликовать обращение по линии Федерального собрания и МИД. Здесь говорить о военном пути не приходится», — отметил народный избранник.
Политик указал на то, что не имеет смысла действовать зеркально. Ведь у России совсем иной подход.
«Я думаю, мы не должны уподобляться этому профашистскому режиму. Сносить памятники латышским писателям, например. Можно поднять вопрос об экономических мерах, способных повлиять на позицию Латвии», — подытожил Швыткин.
Ранее сенатор Ольга Ковитиди предложила объявить Украину страной-террористом из-за смерти Дугиной. Она полагает, что Запад приступил к новой тактике в отношении России, которую реализовывает с помощью бывшей УССР.