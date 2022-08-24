Находящийся под подпиской о невыезде подросток избил и ограбил мужчину в Шушарах

Полицейские задержали ученика девятого класса, который подозревается в нападении на мужчину в Шушарах. Подростка удалось поймать на территории города Пушкин, сообщает издание 78.ru.
По имеющимся данным, 23 августа в период с 04:00 до 06:30 девятиклассник избил прохожего, забрал у него серебряную цепочку и наручные часы, а затем скрылся с места преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали школьника.
Отмечается, что 16-летний юноша находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении за кражу велосипеда, которую он совершил в мае 2022 года. Теперь в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело о грабеже.
Ранее приезжий рецидивист похитил технику, посуду и автомобильные шины из квартиры знакомой в подмосковном Подольске, передавало РИАМО.