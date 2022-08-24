Находящийся под подпиской о невыезде подросток избил и ограбил мужчину в Шушарах

По имеющимся данным, 23 августа в период с 04:00 до 06:30 девятиклассник избил прохожего, забрал у него серебряную цепочку и наручные часы, а затем скрылся с места преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали школьника.