Приемная дочь погибшего главы ВГА Михайловки Сушко чудом выжила во время взрыва автомобиля

Погибший глава военно-гражданской администрации Михайловки Запорожской области Иван Сушко в момент подрыва находился в машине вместе с приемной дочерью. Девочке чудом удалось выжить.
Взрывное устройство направленного действия сработало в автомобиле Сушко. Его гражданская жена отметила, что перед роковой поездкой машина в течение 40 минут находилась без присмотра, передает RT.
«Это мог сделать кто угодно. Эти нацисты украинские оказались способны на такое», — заявила женщина.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва автомобиля Сушко.