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Приемная дочь погибшего главы ВГА Михайловки Сушко чудом выжила во время взрыва автомобиля

Общество
Приемная дочь погибшего главы ВГА Михайловки Сушко чудом выжила во время взрыва автомобиля

Погибший глава военно-гражданской администрации Михайловки Запорожской области Иван Сушко в момент подрыва находился в машине вместе с приемной дочерью. Девочке чудом удалось выжить.

Взрывное устройство направленного действия сработало в автомобиле Сушко. Его гражданская жена отметила, что перед роковой поездкой машина в течение 40 минут находилась без присмотра, передает RT.

«Это мог сделать кто угодно. Эти нацисты украинские оказались способны на такое», — заявила женщина.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва автомобиля Сушко.

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