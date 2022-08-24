Манукян о планах Зеленского уйти в отставку на старте СВО: жажда власти и денег победили

Лидер Украины не собирался покидать свой пост в феврале, так как он бизнесмен, стремящийся к власти. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил блогер и журналист Вадим Манукян.
Ранее корреспонденты The Washington Post выпустили материал, в котором рассказали, что на старте специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины президент Владимир Зеленский не исключал отставки и даже бегства с территории «незалежной».
«Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну», — привели слова гаранта в WP.
Аналитики издания добавили, что ряд официальных лиц США и Европы обращались к лидеру Украины со словами о важности «преемственности власти». А несколько местных чиновников призывали верховного главнокомандующего покинуть Киев.
По словам Манукяна, Зеленский склонен к актерским заявлениям и на старте спецоперации ВС РФ он решил прибегнуть «к какой-то опереточной форме изложения своих мыслей».
«Конечно никуда он не собирался уходить, он жаждет этой власти, он к ней очень долго шел, очень долго готовился, сделал заранее сериал, через который заразил украинскую публику. Народ посчитал, что Голобородько (персонаж Зеленского. — Прим. ФАН) действительно может быть президентом, но по факту они выбрали простачка, а в итоге он в привычной для себя форме бизнесмена начал просто зарабатывать на боевых действиях», — считает собеседник ФАН.
Эксперт добавил, что гарант Украины начал отправлять на фронт все больше и больше рядовых жителей страны, что позволило ему зарабатывать на снабжении.
«А ведь у некоторых даже опыта боевого нет. Президент просто всех подряд кидает в топку, а сам зарабатывает. Недавно он признавался, что если бы всех предупредил о том, что будет начало боевых действий, о которых он оказывается знал, то это привело бы к панике. Но при этом сразу же оговорился, что начал терять по пять, по семь миллиардов. То есть его интересовали только деньги, он не хотел терять свои миллиарды и открыто об этом сказал. Это заявление в обществе, среди так называемой патриотической части населения возымело эффект разорвавшейся бомбы. Мне кажется у Зеленского больше шансов повторить судьбу Гитлера, нежели других, кто успел сбежать в Аргентину», — считает Вадим Манукян.
Ранее российский политолог Сергей Веселовский в интервью рассказал об опасной агонии украинских властей на фоне специальной операции ВС РФ, а также объяснил, почему Зеленский стал сильно нервничать.