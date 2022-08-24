Уголь не из России оказался для Польши дорогим и низкокачественным

Польша начинает сталкиваться с трудностями, возникшими после присоединения к западным санкциям. Одной из них стали проблемы с замещение российского угля.
Польские власти ранее запретили своим импортерам закупать уголь в России. Этот запрет позволял стране сохранить приверженность политике ЕС и США, однако ударил по ее энергобезопасности.
«Импортный уголь имеет серьезные недостатки. Оптовики боятся его продавать. Калорийность импортного угля меньше, чем отечественного. Полякам понадобится больше угля, чем рассчитывали», — сообщает газета Rzeczpospolita.
Сообщается, что нынешних поставок в Польшу может хватить только для минимального замещения, а его стоимость для потребителей будет выше.