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Уголь не из России оказался для Польши дорогим и низкокачественным

Экономика
Уголь не из России оказался для Польши дорогим и низкокачественным

Польша начинает сталкиваться с трудностями, возникшими после присоединения к западным санкциям. Одной из них стали проблемы с замещение российского угля.

Польские власти ранее запретили своим импортерам закупать уголь в России. Этот запрет позволял стране сохранить приверженность политике ЕС и США, однако ударил по ее энергобезопасности.

«Импортный уголь имеет серьезные недостатки. Оптовики боятся его продавать. Калорийность импортного угля меньше, чем отечественного. Полякам понадобится больше угля, чем рассчитывали», — сообщает газета Rzeczpospolita.

Сообщается, что нынешних поставок в Польшу может хватить только для минимального замещения, а его стоимость для потребителей будет выше.

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