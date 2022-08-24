Bloomberg: Япония готовится отменить ПЦР-тесты на COVID-19 для привитых туристов

Власти хотят отказаться от требования о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста, сданного до вылета из страны пребывания, для привитых тремя дозами вакцины. Дневной лимит на въезд в страну может быть увеличен с 20 тыс. до 50 тыс. человек, отмечает Bloomberg. Нововведения, вероятно, вступят в силу в сентябре.