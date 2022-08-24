ЦИК дал рекомендацию включать гимн России во время открытия избирательных участков

Центризбирком России рекомендовал исполнять гимн страны при открытии помещений для голосования. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК 24 августа.
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова считает, что такая мера подчеркнет значимость волеизъявления граждан. По ее словам, в регионах стало хорошей традицией открывать заключительный этап выборов исполнением гимна.
«Многие из них в неформальном общении высказали пожелание сделать это повсеместной традицией избирательных комиссий всех уровней. Эту идею поддерживают и избиратели», – сказала Памфилова.
Напомним, что 9-11 сентября состоятся выборы в регионах России. Гражданам предстоит избрать глав субъектов и депутатов.