Невеста Шаляпина заподозрила, что беременная внучка Гурченко хочет отбить у нее певца

Невеста певца Прохора Шаляпина, телеведущая и модель Ольга Сан, приревновала его к беременной внучке покойной актрисы Людмилы Гурченко Елене Королевой. Возлюбленная артиста подозревает, что соперница хочет отбить у нее избранника.
Мужчина, от которого забеременела внучка Гурченко, бросил ее, узнав о будущем ребенке. Давно дружащий с Королевой Шаляпин вызвался ее поддержать. Однако Сан считает, что женщина испытывает к ее избраннику вовсе не дружеские чувства.
«Прохор взял Елену вместе с нами на один модный показ. Так Королева там чуть ли на коленки ему не садилась. Она в него влюблена, это очень видно! Может, она еще и жить к нам переедет? Тройничек устроим?! Одним словом, бред какой-то происходит!» — возмутилась модель в беседе с PROZVEZD.
На фоне ревности Сан и Шаляпин стали часто ссориться, пишет «Вечерняя Москва». Теперь избранница певца хочет сделать все, чтобы ограничить его контакты с внучкой Гурченко.