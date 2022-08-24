Невеста Шаляпина заподозрила, что беременная внучка Гурченко хочет отбить у нее певца

Мужчина, от которого забеременела внучка Гурченко, бросил ее, узнав о будущем ребенке. Давно дружащий с Королевой Шаляпин вызвался ее поддержать. Однако Сан считает, что женщина испытывает к ее избраннику вовсе не дружеские чувства.